Россия отказалась передавать ОБСЕ данные о вооруженных силах

Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооруженных силах, предусмотренном Венским документом 2011 года для членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом в понедельник, 6 марта, сообщила американская Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association) со ссылкой на письмо российской стороны и неназванного европейского представителя.

Эту информацию в комментарии изданию РБК подтвердил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

О решении не предоставлять данные о своих вооруженных силах за 2023 год Россия уведомила стороны еще 16 января, когда Гаврилов направил соответствующее письмо представителю Боснии и Герцеговины Синише Бенцуну, который был председателем Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Как говорилось в письме Гаврилова, этот шаг связан с решением Чехии "приостановить свои обязательства" в отношении России и отказом Украины в этом году участвовать в ежегодном обмене военной информацией в рамках Венского документа.

"Ключевой принцип дипломатии — это принцип взаимности. Мы просто не могли допустить, чтобы в случае передачи данных о российских вооруженных силах наша информация попала к упомянутым государствам", — заявил Гаврилов РБК.

В письме российская сторона также обвинила в несоблюдении различных положений Венского документа ряд других участников соглашения, в том числе Болгарию, Польшу и Францию — за то, что они не пригласили Россию на свои военные базы.

Что такое Венский документ

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года. Его целью являются реализация мер укрепления доверия и безопасности, повышение стабильности и уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в странах, входящих в ОБСЕ.

Так, государства — члены ОБСЕ должны ежегодно обмениваться информацией о военных силах и основных системах вооружений, о мерах в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в отношении необычной военной деятельности, а также опасных инцидентов военного характера.