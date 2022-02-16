"Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки", - говорится в документе. Днем ранее Минобороны сообщило, что военные и бронетехника, принимавшие участие в учениях в Крыму, возвращаются в места постоянной дислокации в Дагестане и Северной Осетии.

Российское военное ведомство обнародовало видео, на котором видно, как техника возвращается в Россию из Крыма после учений.

Войска Южного военного округа (ЮВО) России покинули аннексированный у Украины Крым после проведения там учений. Эшелон с военной техникой подразделений ЮВО проехал по пути с полуострова по Крымскому мосту, следуя в пункты постоянной дислокации, сообщила в среду, 16 февраля, пресс-служба министерства обороны России.

"Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу - танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы на станциях погрузки", - говорится в документе. Днем ранее Минобороны сообщило, что военные и бронетехника, принимавшие участие в учениях в Крыму, возвращаются в места постоянной дислокации в Дагестане и Северной Осетии.

Российское военное ведомство обнародовало видео, на котором видно, как техника возвращается в Россию из Крыма после учений.