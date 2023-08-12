Россия обвинила Украину в ракетных ударах по Крымскому мосту. Что известно

Первые фотографии и видео со взрывами и дымом начали появляться в интернете в середине дня.

Вскоре после этого назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе моста «были сбиты две вражеские ракеты». «Крымский мост не поврежден», — заявил при этом Аксенов.

При этом движение по Крымскому мосту, который соединяет территорию Крыма с Россией, было на некоторое время перекрыто в обе стороны.

Советник Аксенова Олег Крючков объяснил облака дыма над мостом тем, что «специальными службами была поставлена дымовая завеса», он также пообещал, что «движение возобновится в ближайшее время».

Позже министерство обороны России заявило, что удар был нанесен зенитной ракетой С-200, которую переделали в ударный вариант. Как утверждает российское военное ведомство, ракету перехватила ПВО.

Около 16:00 по местному времени Россия заявила, что по мосту была предпринята новая атака, и над Керченским проливом сбили еще одну украинскую ракету.