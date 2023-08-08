Россия обстреляла Запорожскую, Донецкую и Херсонскую области Украины: есть погибшие и раненые

Россия усилила обстрелы Запорожской области, сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко. По его словам, за сутки было зафиксировано 105 обстрелов 24 населенных пунктов. В результате погиб 53-летний мужчина, ранения получила 83-летняя женщина. "Поступило 29 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, сельскохозяйственной техники и объектов социальной инфраструктуры", - сообщил Малашко.

Россия за сутки 68 раз обстреляла Херсонскую область. Российские силы за минувшие сутки 68 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего один человек погиб, еще 13 получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его данным, всего за сутки российская армия выпустила по региону 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и беспилотников, 18 из них - по Херсону.