Опрос в апреле 2022 года проводил центр изучения общественного мнения SKDS по заказу фонда Фридриха Эберта. При исследовании производился как опрос в интернете, так и очные интервью. Было опрошено более 2 000 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет.

Война и неопределившиеся: конфликт поколений

Спустя два месяца после начала военного вторжения России в Украину большинство русскоязычных жителей Латвии были не готовы выразить поддержку какой-либо из сторон этого конфликта. Здесь пролегает линия разлома между латышами и русскоязычными. 83% респондентов-латышей симпатизируют Украине и только 17% не могут определиться, какую сторону поддержать. Среди русскоязычных жителей есть только одна демографическая группа, в которой большинство (51%) ясно и четко выражает поддержку Украине: это молодые люди в возрасте 18-24 лет.

"Это один из главных позитивных результатов опроса. У русскоязычных молодых людей, которые более открыты в направлении Европейского союза, есть ясное представление о правонарушениях России и необходимости поддерживать Украину. Этой группе даже участие в НАТО не кажется проблематичным. Их мнение в большой мере совпадает со взглядами латышских сверстников", — прокомментировал итоги опроса Рейхард Крум, руководитель фонда Эберта в странах Балтии.

Самый большой удельный вес русскоязычных жителей, придерживающихся нейтральной позиции — в Латгалии (68%) и среди людей предпенсионного возраста (65%). В целом русскоязычные жители чаще прямо симпатизируют все же Украине, а не России, хотя в некоторых демографических группах результаты иные.

Самые убежденные сторонники России — латвийские неграждане: 26% на стороне Москвы, и только 15% поддерживают Украину (среди граждан баланс прямо противоположный). Следует отметить, что около 10% населения Латвии — это неграждане, подавляющее большинство которых — люди пожилого возраста.

В Латгалии Россию в военном конфликте поддерживают 20% русскоязычных респондентов, а Украину — 12%. Наблюдается четкая взаимосвязь: чем лучше образованы и более обеспечены респонденты, тем скорее они симпатизируют Украине.

В смешанных семьях, в которых говорят как на латышском, так и на русском языках, поддержка Украины еще более выраженная. В этой группе респондентов Украине симпатизируют более трети, в некоторых демографических группах более 40% опрошенных. Только в Латгалии только 28% респондентов из смешанных семей симпатизируют Украине.

"Складывается впечатление, что смешанные семьи работают как медиаторы между латышами и русскоязычным меньшинством. Их мнение обычно находится где-то посередине, поэтому ценна их роль в налаживании мостов в публичных дебатах", — считает Крум.

В целом больше всего симпатизируют Украине молодые люди (58%) и материально обеспеченные респонденты (56%). Меньше всего России симпатизируют в пригородах Риги (2%) — это самые богатые самоуправления страны. Больше всего тех, кто не готов выразить симпатии одной из сторон военного конфликта — в Латгалии: 63% респондентов из этого региона.

Путин и Россия: есть ли разница?

Исследование показало, что большинство русскоязычных жителей Латвии все же не ставят знак равенства между Россией и президентом Владимиром Путиным. Большинство опрошенных русскоязычных жителей — 46% — симпатизируют России, но им не нравится политика Путина. И Россия, и Путин вызывают симпатии у 22% русскоязычных латвийцев. В смешанных семьях поклонников Путина — меньше: 10%. Среди латышей российскому президент симпатизирует только 1%. Большинство латышей (57%) заявили, что им не нравится ни Россия, ни политика Путина.

При этом абсолютное большинство русскоязычных респондентов — 55% — считают, что в Латвии дискриминированы те, кто не знают латышский язык. В то же время вмешательство России с целью защитить русскоязычных жителей других стран, считают "необходимым и оправданным" 41% русскоязычных. Военное вмешательство России в таком случае готовы оправдать 14% русскоязычных респондентов. В смешанных семьях такие взгляды встречаются реже, и все же военное вмешательство готовы поддержать 11%.

Многие опрошенные согласны с тезисом Кремля о возрождении фашизма в Латвии. Среди русскоязычных респондентов такого мнения придерживаются 34%, среди выходцев из смешанных семей — 26%. Большинство латышей (84%) отвергают такой тезис.

В рамках исследования замерялся и рейтинг иностранных лидеров. В целом у Владимира Путина негативный рейтинг во всех языковых группах — сторонников меньше, чем противников. Хуже всего к российскому лидеру относятся латыши и представители смешанных семей. В этих же группах опрошенных популярен президент Украины Владимир Зеленский: ему симпатизируют 65% латышей и 10% тех, кто дома говорит и по-латышски, и по-русски. Среди русскоязычных латвийцев позитивный рейтинг только у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана (5%). Хуже всего местные русскоязычные относятся к президенту США Джо Байдену (минус 39%).

Бежать или воевать?

Может ли Россия решиться после оккупации Украины на вторжение в страны Балтии? Такой сценарий считают вероятным 30% латышей, 17% русскоязычных и 23% представителей смешанных семей. Правда, только пара процентов респондентов во всех этих языковых группах полностью согласны с такой версией развития событий, остальных считают ее допустимой, но все же не неизбежной.

Как поведут себя жители, если Россия нападет на Латвию? 45% респондентов-латышей готовы защищать страну с оружием в руках или же как-то иначе поддерживать вооруженные силы. Среди русскоязычных жителей таких только 12%, среди представителей смешанных семей — 25%. Покинуть страну в случае войны собирается меньшинство респондентов. Среди латышей таких 14%, среди русскоязычных — 23%. Интересно, что такой вариант действий считают подходящим молодые люди.

Геополитический разлом

Существенные различия между латышами и русскоязычными жителями выявлены в выборе пути геополитического развития. Большинство латышей (68%) поддерживают более тесное сотрудничество с западными странами, среди русскоязычных 54% респондентов считают, что нужно тесно сотрудничать и с Россией, и Западом.

При этом гарантии безопасности для Латвии даже русскоязычные жители видят в Европейском союзе, а не в России (соответственно, 44% и 17%). Подъем экономики русскоязычные респонденты, напротив, связывают скорее с Россией (37%), чем с ЕС (32%). В геополитической сфере также прослеживается конфликт поколений. Большинство русскоязычных жителей, родившихся уже в независимой Латвии, уверенно связывают и безопасность, и благосостояние станы с ЕС. Молодые люди намного чаще позитивно оценивают членство Латвии в ЕС И НАТО, а также присутствие военных сил союзников в стране.