Россия ночью вновь атаковала Киев дронами

Российские войска в ночь на субботу, 16 декабря, несколько раз пытались атаковать Киев с помощью дронов, сообщили местные власти. Воздушная тревога в украинской столице и ряде областей Украины работала почти четыре часа, также в Киеве была объявлена ракетная опасность.

В Подольском районе города были слышны взрывы, указал мэр Киева Виталий Кличко. При этом о происшествиях, связанных с российской атакой, на момент прекращения воздушной тревоги не сообщалось — взрывы могли быть работой ПВО в Киеве, о которой примерно в это же время оповестил глава военной администрации города Сергей Попко.