Россия не смогла вернуться в Совет ООН по правам человека

РФ исключили после убийств в Буче

Россию исключили из Совета ООН по правам человека в апреле 2022 года по инициативе США и Великобритании после того, как стало известно о массовом убийстве мирных жителей в украинской Буче. За исключение РФ тогда проголосовали 93 страны, против - 24. Москва назвала это решение "неправомерным и политически мотивированным шагом" и решила прекратить свои полномочия досрочно.

В истории СПЧ ООН до этого был единственный случай приостановки членства одного из государств. В марте 2011 года было приостановлено участие в совете Ливии из-за насильственного подавления антиправительственных демонстраций Муаммаром Каддафи. В ноябре того же года членство североафриканского государства в Совете ООН по правам человека было восстановлено. В 2018 году США под руководством Дональда Трампа вышли из СПЧ, однако в 2021 году вернулись в него при Джо Байдене.