Россия не признает принадлежность упавшего в Латгалии дрона "Shahed". Латвия выражает категорический протест

Временному поверенному в делах России было предложено дать объяснения по поводу инцидента, сообщили агентству LETA в МИД. В ходе встречи российский представитель подтвердил, что проинформирует МИД России о сложившейся ситуации.
Однако временный поверенный в делах России отрицал, что дрон принадлежал россиянам или России, пишет портал LSM.lv.
До встречи с представителями Министерства иностранных дел Касаткин в интервью Латвийскому телевидению заявил: „Нет. Нет подтвержденной информации о том, чей это был дрон. Понятия не имею“. В ходе короткой встречи с представителями МИД Касаткин повторил то же самое. Позже временный поверенный добавил: „[Дрон был] не российским и не принадлежал России. Мы обсудили этот вопрос. Результат — нам нужно проанализировать всё, что сказала латвийская сторона, и изучить всю предоставленную информацию“.
Латвийские власти продолжают углубленное расследование обстоятельств инцидента.
Как уже сообщалось, в субботу в Резекненском крае обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.
Потерпевший крушение в Гайгалавской волости Резекненского края российский дрон был был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed, сообщило сегодня руководство Национальных вооруженных сил (НВС).