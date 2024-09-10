2024.09.10 13:23

Россия не признает принадлежность упавшего в Латгалии дрона "Shahed". Латвия выражает категорический протест

 
rus.DELFI.lv
Россия не признает принадлежность упавшего в Латгалии дрона "Shahed"
Россия не признает принадлежность упавшего в Латгалии дрона "Shahed"
ФОТО: Delfi

В понедельник, 9 сентября, временный поверенный в делах посольства России Дмитрий Касаткин прибыл в Министерство иностранных дел (МИД), где ему был выражен категорический протест Латвии в связи упавшим 7 сентября в Резекненском российскиим военным беспилотным летательным аппаратом типа „Шахед“, начиненным взрывчаткой. По сведениям Национальных вооруженных сил, дрон типа Shahed залетел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси

Временному поверенному в делах России было предложено дать объяснения по поводу инцидента, сообщили агентству LETA в МИД. В ходе встречи российский представитель подтвердил, что проинформирует МИД России о сложившейся ситуации.

Однако временный поверенный в делах России отрицал, что дрон принадлежал россиянам или России, пишет портал LSM.lv.

До встречи с представителями Министерства иностранных дел Касаткин в интервью Латвийскому телевидению заявил: „Нет. Нет подтвержденной информации о том, чей это был дрон. Понятия не имею“. В ходе короткой встречи с представителями МИД Касаткин повторил то же самое. Позже временный поверенный добавил: „[Дрон был] не российским и не принадлежал России. Мы обсудили этот вопрос. Результат — нам нужно проанализировать всё, что сказала латвийская сторона, и изучить всю предоставленную информацию“.

Латвийские власти продолжают углубленное расследование обстоятельств инцидента.

Как уже сообщалось, в субботу в Резекненском крае обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Потерпевший крушение в Гайгалавской волости Резекненского края российский дрон был был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed, сообщило сегодня руководство Национальных вооруженных сил (НВС).

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