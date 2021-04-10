Россия наращивает войска на украинской границе. Что думают об этом в Харькове?

"Война ближе, чем ты думаешь. От Харькова до Донецка 259 километров". Плакат с такой надписью и информацией о том, сколько времени понадобится машине, танку, истребителю и ракете, чтобы преодолеть это расстояние, встречает гостей Харькова на железнодорожном вокзале. Там же толпятся таксисты, которые тихо или громко предлагают подвезти до линии разграничения в Донбассе. А при желании - и в Россию. "На Воронеж! На Белгород", - эти возгласы харьковских таксистов можно услышать на протяжении всех лет военных действий на востоке Украины.

"Найти клиента до Белгорода - такой заказ всегда был выгодным, а после того как отменили авиарейсы в Россию, тем более", - говорит таксист Анатолий. В Харькове внимательно следят за сообщениями о скоплении российских войск вдоль границы с Украиной. Анатолий войны с РФ не боится. "Если что, будем вывозить людей, как это делали наши коллеги в Донецке", - говорит он. О том, что спасение будет не бесплатным, таксист не упоминает - это и так понятно.

Боятся ли харьковчане нападения со стороны России?

Вере Николаевне и ее мужу Владимиру Николаевичу уже за 70 лет. Они признаются, что очень переживают, когда слышат сообщения о концентрации российских войск у украинской границы. "Не будет войны! Путин не сошел с ума, чтобы затевать ее сейчас!" - уверена Вера Николаевна. Ее муж не соглашается: "Он же больной человек! Можно ожидать чего угодно!" В конце концов, супруги договариваются: если на улицах Харькова вдруг появится российская армия, Владимир Николаевич будет "бросать гранаты и бомбы со своего балкона".

Наталья Ивановна родилась в России, в Харькове живет уже 30 лет. Она не скрывает, что сообщения от украинских военных о новой угрозе со стороны России сильно портят ей настроение. "Я сама россиянка и не понимаю Путина. Он, получается, не за мир? Он против, вообще... против людей?! Мы же были друзьями, и к тому, что мы давно уже не друзья, я не могу привыкнуть", - говорит женщина. Уже несколько лет она не может съездить в Курск навестить могилы родителей. Хотела поехать с сыном, но отказалась от этой идеи, когда в 2015 году поняла, что граждане Украины могут просто так исчезать на территории России, а затем оказываться в тюрьмах.

"Никто нигде ничего не концентрирует. Не надо нагнетать!" - громко и нервно произносит женщина, которая держит в руках газету кандидата в мэры города Михаила Добкина: осенью в Харькове должны состояться выборы. Женщина уверена, что сообщения о наращивании российских войск на границе с Украиной - недостоверная информация.

"Страх, конечно, есть. Не хотелось бы оказаться в эпицентре обстрелов", - говорит мужчина с двумя детьми. "Путин не будет рисковать. Украина не одна. Ей помогут друзья", - считает студент из Азербайджана. Инна Сергеевна, учительница одной из харьковских школ, вместо ответа на вопрос о вероятности нападения на Харьков спрашивает: "У нас что нет парней, которые нас будут защищать?!" И добавляет: "Если что, то сами пойдем".

Резервисты готовы к защите города

Парней, которые выйдут на защиту города, много, заверяет руководитель харьковского филиала ОО "Украинский легион" Александр Горбатенко. До начала боевых действий в Донбассе в 2014 году он изготавливал мебель. В апреле того же года Харьков едва не постигла участь Донецка и Луганска, захваченных пророссийскими сепаратистами: городу угрожала реальная опасность превратиться в "ХНР": "Харьковскую народную республику".

События того времени изменили жизнь Александра. Он начал изучать военное дело и уже несколько лет работает инструктором, обучая желающих базовым знаниям, необходимым для противостояния агрессору. "Мы обучаем тактической медицине, обращению с оружием, способам зачистки зданий и многому другому", - рассказывает Александр. В одном только "Украинском легионе" прошли военную подготовку уже несколько сотен человек, добавляет он.

Гражданские резервисты-добровольцы в случае необходимости должны прийти на помощь батальонам территориальной обороны, созданным в каждом регионе Украины за годы военных действий в Донбассе. Главный старшина харьковского батальона теробороны, а в прошлом - боец спецназа Михаил Соколов отказывается назвать точное количество бойцов: говорит, что это - военная тайна. Но заверяет, что бойцы есть, и они тренируются с 2014 года: "Я могу сказать, что мы готовы. Форма уже с собой - все с собой. В течение двух часов будем на пункте назначения".

"ХНР" уже не/возможна?

По мнению Михаила, Харьков уже не тот город, который в 2014 году едва не перешел в "объятия русского мира". "Тогда харьковчане были очень запуганы. Сейчас другая ситуация", - убежден собеседник DW.

С ним соглашается и Дмитрий Олейник, который был в числе харьковчан, противостоявших пророссийским сепаратистам весной 2014 года. Они рыли окопы, устанавливали блиндажи и блокпосты на выездах из города, в частности, в Белгород. В мирное время туда можно было доехать на машине за 40 минут, а в 2014 году именно оттуда приехали адепты "русской весны", пытавшиеся захватить Харьков. По мнению Дмитрия, ярых сторонников "русского мира" в Харькове за годы военных действий в Донбассе уменьшилось: "Они видят, что происходит в Луганске и Донецке. Хотя есть и такие, которые тихонько сидят дома и обсуждают возможность присоединения к России".

Дмитрий уверен: если кто-то среди чиновников или представителей правоохранительных органов в Харькове и рискнет повторить попытку сдать Харьков, как это было семь лет назад, сейчас она вряд ли удастся. Ведь за это время Украина переформатировала правоохранительные органы, "армия стала намного мощнее, нет президента, который бы готов был сдать Украину", говорит он. С ним соглашается и харьковский политолог Юлия Биденко: "Сейчас население,атмосфера в Харькове более проукраинская, чем в 2014 году. И местная элита не очень ориентирована на Россию".

"Страхом войны давно переболели"

Сборы резервистов уже объявлены в Херсонской области. Харьковская, по словам Михаила Соколова, может быть следующей, и это может произойти в любой момент: "Не надо паниковать. Я так и отвечаю горожанам, которые спрашивают меня об угрозе. Говорю им, чтобы меньше телевизор смотрели".

На улицах Харькова появилось больше военных. Увеличилось и число заседаний с их участием в местных органах власти. Пока что вокруг города нет признаков усиления контроля за въездом. Блокпосты и бетонные блоки убрали еще в 2017 году. Местные органы власти пока не делали заявлений об обеспокоенности возможной угрозой со стороны России. Куда больше чиновники заняты борьбой с пандемией коронавируса, бушующей в регионе.

Харьковчане, с которыми удалось поговорить DW, тоже признаются, что страх заболеть ковидом, лишиться заработка или остаться без денег из-за пандемии и карантина сильнее, чем страх перед угрозой войны. Как сказал один из харьковчан, "мы уже привыкли к страху перед войной - переболели им уже давно".