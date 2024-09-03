2024.09.03 14:50

Россия нанесла ракетный удар по военному институту связи в Полтаве: 47 погибших

 
Rusijos atakos Poltavoje padariniai
Rusijos atakos Poltavoje padariniai
ФОТО: Stopkadras

В результате российского удара по Полтаве погибло 47 человек и более 260 пострадали. По данным украинских властей, удар был нанесен по учебному центру ВСУ в Полтаве двумя баллистическими ракетами.

Удары были нанесены утром во вторник.

„Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким“, — сообщил Зеленский.

Сначала он заявил о 41 погибшем, вскоре супруга президента Елена Зеленская сообщила о 47 погибших и 206 раненых.

По его словам, к спасательной операции привлечены все оперативные службы.

„Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни“, — добавил украинский президент.

„Сегодня Полтава переживает страшный день. Российский агрессор нанес варварский удар по одному из учебных заведений города“, — говорится в заявлении Минобороны Украины.

Перед этим была объявлена воздушная тревога.

По данным ведомства, промежуток между тревогой и прилетом был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

Военные говорят, что частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами.

МВД сообщило, что вблизи места попадания расположен жилой массив. В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады.

В местных пабликах призывают людей идти в больницы сдавать кровь для пострадавших.

179-й учебный центр войск связи расположен на территории расформированного Полтавского высшего военного командного училища связи.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии