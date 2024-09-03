Россия нанесла ракетный удар по военному институту связи в Полтаве: 47 погибших

Удары были нанесены утром во вторник.

„Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким“, — сообщил Зеленский.

Сначала он заявил о 41 погибшем, вскоре супруга президента Елена Зеленская сообщила о 47 погибших и 206 раненых.

По его словам, к спасательной операции привлечены все оперативные службы.

„Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, кто спасает жизни“, — добавил украинский президент.