Россия нанесла ракетный удар по Полтаве

Пронин утверждает, что удар был нанесен по гражданскому зданию, у него "частично разрушена кровля". В здании, по словам Пронина, возник пожар, кроме того, повреждены несколько соседних домов.

Воздушные силы ВСУ сообщали минувшей ночью об ударных беспилотниках типа "Шахед", летящих в направлении Кривого Рога, Каменского близ Днепра и в сторону западных областей Украины, а также о новых группах дронов, запущенных из аннексированного Крыма.

Позже Генштаб ВСУ отчитался, что все 20 запущенных Россией "Шахедов" были сбиты. Беспилотникам удалось долететь до Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областей.

Кроме того, по информации Воздушных сил Украины, российская армия ударила по Украине четырьмя ракетами С-300, о последствиях атак не сообщается.