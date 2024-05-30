Россия нанесла ракетный удар по Харькову и области

В Харькове в результате ночного удара пострадали четыре человека, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его информации, российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре одного из районов города. На месте взрыва возник пожар, перебит газопровод. Повреждены окрестные дома - в них выбиты стекла, добавил мэр Харькова.