18 августа 2023 г. 14:25

Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

 
Deutsche Welle
ФОТО: Телеграм
Российская армия нанесла ракетный удар по одному из районов Запорожья, сообщил глава местной военной администрации Юрий Малашко.
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Delfi
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