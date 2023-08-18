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18 августа 2023 г. 14:25
Россия нанесла ракетный удар по Запорожью
Deutsche Welle
ФОТО:
Телеграм
Российская армия нанесла ракетный удар по одному из районов Запорожья, сообщил глава местной военной администрации Юрий Малашко.
Последствия обстрела уточняются, добавил он.
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Источник
Темы
Deutsche Welle
война в Украине
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