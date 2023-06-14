По данным главы ОВА Павла Кириленко, в Константиновке погибла 72-летняя женщина, в Краматорске – двое мужчин 53 и 69 лет. Есть раненые.
Ракеты Х-22 попали в жилые кварталы обоих городов, несколько домов полностью разрушены, сообщают украинские власти Донецкой области.
Также пострадали газопровод и электросети.
Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела.
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