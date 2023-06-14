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В Донецкой областной военной администрации сообщают, что около пяти утра Россия нанесла ракетные удары по городам Краматорск и Константиновка.
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CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), default quality
© Фото УНИАН

По данным главы ОВА Павла Кириленко, в Константиновке погибла 72-летняя женщина, в Краматорске – двое мужчин 53 и 69 лет. Есть раненые.

Ракеты Х-22 попали в жилые кварталы обоих городов, несколько домов полностью разрушены, сообщают украинские власти Донецкой области.

Также пострадали газопровод и электросети.

Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела.

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bbcrussian.com
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