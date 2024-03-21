Россия нанесла ракетный удар по Киеву

Обломки сбитых российских ракет упали на жилые дома, предприятия, детский сад и автомобили в нескольких районах Киева.

В Подольском районе произошло возгорание в трансформаторной подстанции. Кроме того, загорелась крыша жилого дома. В Шевченковском районе, где загорелась квартира, прошла эвакуация жильцов дома, написал Кличко.

Глава городской администрации Сергей Попко сообщил, что в ходе российской ракетной атаки на Киев минувшей ночью было сбито около 30 крылатых ракет, которые заходили на украинскую столицу одновременно с разных направлений. Воздушные силы Украиын утверждают, что сбиты были все ракеты, в том числе 2 баллистических. Российская ракетная атака продолжалась три часа.

В ночь на четверг воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Ранее ВСУ сообщили о взлёте не менее девяти российских бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы в Мурманской области.