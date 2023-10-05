Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области: 49 погибших

 
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Rusijos raketa pataikė į parduotuvę Charkivo srityje
Rusijos raketa pataikė į parduotuvę Charkivo srityje
ФОТО: Soc. tinklų nuotr.

Армия России нанесла ракетный удар по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. 49 человек погибли, еще 7 ранены, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

"Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт… Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Предоставляется помощь раненым", - написал президент Владимир Зеленский в Telegram.

В свою очередь глава его офиса президента Андрей Ермак уточнил, что удар пришелся по "гражданскому объекту", а среди 49 погибших есть 6-летний мальчик. Ранения получили шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девочка. На месте случившегося идет разбор завалов.

По данным следствия, обстрел произошел около 13:25. Прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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