Россия нанесла ракетный удар по Харьковской области: 49 погибших

"Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт… Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Предоставляется помощь раненым", - написал президент Владимир Зеленский в Telegram.

В свою очередь глава его офиса президента Андрей Ермак уточнил, что удар пришелся по "гражданскому объекту", а среди 49 погибших есть 6-летний мальчик. Ранения получили шесть человек, в том числе несовершеннолетняя девочка. На месте случившегося идет разбор завалов.