Россия нанесла по Украине массированный удар дронами

В Киеве воздушная тревога продолжалась более пяти с половиной часов, сообщили в городской администрации. На подлете к городу и над ним сбиты около пятнадцати беспилотников . Обломки дронов упали в пяти районах украинской столицы. По данным главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, никто не пострадал, разрушений нет. От падения обломков в трех районах загорелась трава, все пожары были ликвидированы.

Российские войска в ночь на четверг, 3 октября, запустили по территории Украины 105 беспилотников типа Shahed, заявили в Воздушных силах ВСУ. Как говорится в сообщении , силы ПВО Украины сбили 78 дронов над Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областями. Еще 23 дрона „локационно потеряны“, один беспилотник улетел в сторону Беларуси.

В результате атаки беспилотников в Старом Осколе была ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась. При падении обломков дронов в трех частных домах были выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

По данным ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили 73 беспилотника над территорией Белгородской области, 25 - над Воронежской областью, 14 - над Курской и один - над Брянской.

Российские регионы в ночь на 3 октября атаковали 113 украинских беспилотников, объявили в Минобороны РФ.

В Полтавской области обломки беспилотников повредили несколько строений в Лубенском и Кременчугском районах.

Губернатор Воронежской областиАлександр Гусев отчитался, что на территории четырех муниципалитетов уничтожено и подавлено около трех десятков украинских беспилотников. По его словам, пострадавших нет. В четырех домовладениях повреждены заборы и остекление, добавил он.

Утром 3 октября в Росавиации сообщили, что временно не принимает и не отправляет рейсы аэропорт Казани. По информации Telegram-канала Baza, план „Ковер“ был введен из-за угрозы атаки беспилотников.

Позже в Росавиации заявили, что ограничения на прием и вылет самолетов введены также в аэропорту Нижнекамска.