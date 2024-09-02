Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву

Киев подвергся очередной ракетной атаке со стороны России в ночь на понедельник, 2 сентября. Об этом сообщил в Telegram глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко: „Силами и средствами противовоздушной обороны в воздушном пространстве столицы было уничтожено более десятка крылатых ракет и около десятка - баллистических, а также ударный беспилотник“.