Россия нанесла новый ракетный удар по Днепру

Telegram-каналMash в свою очередь пишет, что электричество не поставляется на 90% территории Белгородской области, в том числе во всем Белгороде, Старом Осколе и Волоконовке. По данным канала, это связано с одновременной атакой украинских беспилотников и взрывами нескольких СВУ на подстанциях. Кроме того, отключения коснулись Воронежской области, где света нет в четырех районах - Лискинском, Острогожском, Кантемировском и Каменском.