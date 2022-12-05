Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине

Целью российских ударов вновь, как и предыдущих подобных атаках, стали объекты энергетики. В ряде областей Украины происходят аварийные отключения света.

По поступающим сообщениям, российские военные выпустили по целям в Украине крылатые ракеты. Пуски осуществлялись из акватории Каспийского моря и со стратегических бомбардировщиков. Жителей просят укрыться в убежищах. В Киеве люди укрываются в метро.

В ряде областей власти заявляют о работе систем ПВО. Сообщается о взрывах в Запорожье, Одессе, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, а также на западе Украины - в Хмельницкой, Тернопольской, Львовской областях.

По предварительным сообщениям, разрушены несколько жилых домов в селе Новософиевка Запорожской области, погибли не менее двух человек.

В Одесской и Николаевской областях сообщается о перебоях со светом и водоснабжением. Власти подтвердили поражение двух инфраструктурных объектов в Одессе. По ряду сообщений, в их числе подстанция. Электричество отключено также в Сумской области.

Украинские железные дороги сообщили о задержках в движении поездов из-за ударов. Также сообщается о перебоях со связью и интернетом в нескольких регионах.

Компания "Укрэнерго" подтвердила, что поражены несколько энергетических объектов, и в связи с этим происходят отключения электричества.

МВД Молдовы сообщило об обнаружении на севере страны неподалёку от населённого пункта Бричани предположительно обломка ракеты. О пострадавших не сообщается.

Предыдущий массированный ракетный удар по Украине был нанесён 23 ноября. Его результатом было временное почти полное отключение электроэнергии в стране в результате поражений объектов инфраструктуры. Сейчас энергоснабжение восстановлено, но не на полную мощность - в большинстве городов осуществляются отключения электричества.

Первый массированный ракетный удар по объектам украинской энергетики Россия нанесла 10 октября. За 2 дня до этого в результате взрыва серьёзно пострадал Крымский мост. Российские власти фактически открыто назвали удары по Украине ответом на этот взрыв, хотя официально Киев не брал на себя за него ответственность.

Утром 5 декабря предположительно беспилотник атаковал российскую авиабазу в Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики.

Украинская разведка предупреждала, что подготовка массированной ракетной атаки у России может занимать 7-10 дней.

Минобороны России сегодняшний удар пока не комментировало.