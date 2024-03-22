Россия нанесла массированный удар по энергосиcтеме Украины

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, это была самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время. "Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях", — написал министр в фейсбуке. В ряде регионов наблюдаются перебои с электричеством.