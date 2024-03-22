Россия нанесла массированный удар по энергосиcтеме Украины

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, это была самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время. "Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях", — написал министр в фейсбуке. В ряде регионов наблюдаются перебои с электричеством.
Галущенко также подтвердил, что из-за обстрела обесточена одна из линий электропередач, питающих Запорожскую АЭС. Сейчас станция соединена с украинской энергосистемой лишь одной ЛЭП меньшей мощности. "Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации,"- заявил глава "Энергоатома" Пётр Котин.
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в ходе атаки были применены комбинированные средства поражения. Удары были нанесены по разным регионам Украины, по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям.
Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил о 12 ракетных ударах. Поражены объекты инфраструктуры, пострадали жилые дома. Есть раненые.
В Кривом Роге в результате атаки дронами и ракетами повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Вилкул. В городе вводятся графики аварийных отключений. Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на работу от генераторов.
В Харькове российские военные нанесли более 15 ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В ряде мест после взрывов начались пожары. Город практически полностью остался без электричества и водоснабжения. На маршруты не вышел электротранспорт.
Удар был нанесён по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС. На станции начался пожар, говорится в сообщении "Укргидроэнерго". Пётр Андрющенко, до российского вторжения занимавший должность советника мэра Мариуполя, опубликовал фото последствий удара. Власти Запорожской области сообщили, что данных о жертвах обстрела у них нет.
Попадания в объекты критической инфраструктуры зафиксированы в Сумской, Винницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Полтавской и Николаевской областях.
В ночной атаке на Украину было задействовано более 60 беспилотников типа "Шахед"и около 90 ракет разных типов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он снова призвал Запад не откладывать решение вопроса о военной помощи Киеву: "Системы "Пэтриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и дамбы".
В свою очередь издание Financial Times со ссылкой на три источника пишет, что ранее Вашингтон призвал Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России. США обращают внимание, что удары по этим объектам могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные меры Москвы в отношении энергетической инфраструктуры.
Кроме того, Белый дом опасается, что может пострадать энергетическая инфраструктура, на которую опирается Запад, в том числе трубопровод "Каспийского трубопроводного консорциума", через который осуществляются поставки казахстанской нефти в Европу.
Financial Times также обращает внимание, что рост цен на энергоресурсы проходит на фоне предвыборной кампании президента США Джо Байдена.