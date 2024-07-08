Россия нанесла массированный удар по Украине. В Киеве ракета попала в детскую больницу

Власти заявили, что в Соломенском районе повреждено офисное здание, в Голосеевском районе обломки упали возле жилого дома, повреждены гаражи, горят автомобили, в Днепровском произошел пожар в жилой застройке, в Дарницком поврежден частный дом, в Деснянском — загорелся дом, в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания, возник пожар в помещении одного из предприятий.

Российское агентство ТАСС сообщило со ссылкой на очевидцев, что взрывы прозвучали в районе киевского аэропорта Жуляны, утверждается, что есть попадание в районе военного завода „Артем“. В Минобороны РФ пока это не комментировали.