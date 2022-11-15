Россия нанесла массированный удар по по Киеву и энергетике Украины. Он стал самым масштабным с начала войны

"Сегодня снова Россия наносит масштабные ракетные удары по объектам энергетики. Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны", - написал Галущенко в своем "Фейсбуке". По словам министра, "попадания происходят по всей украинской энергосистеме: как по объектам генерации, так и по системе передачи электроэнергии".

"После поражений на военной и международной аренах враг осуществляет очередную попытку террористического реванша и пытается нанести максимальный вред нашей энергосистеме накануне зимы", - пишет Галущенко.

Кличко сообщил, что в Печерском районе Киева пострадали три жилых дома. "Медики и спасатели - на месте попаданий. Более детальная информация позже", - написал мэр Киева.

По данным спасателей, которые приводит общественное телевидение Украины, попадания по жилым домам были не прямыми - в них попали обломки сбитых ракет.

Около 17:00 по местному времени столичная администрация написала, что в жилом доме в Печерском районе погиб один человек; по словам Кличко, тело жертвы извлечено из-под завалов. Официальных данных о числе пострадавших и погибших из Киева пока не поступало.

Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению энергетической компании "Укрэнерго", начаты экстренные отключения электричества по всей Украине, в том числе и в столице. В Киеве, как сообщил Кличко, без света осталось около половины потребителей. "Это необходимый шаг для сбалансирования энергосистемы и предотвращения аварий на оборудовании", - написал мэр в "Телеграме". Мэр Киева также сообщил, что украинские силы ПВО сбили над Киевом четыре ракеты.

В Киеве после обстрелов временно прекратила работу Святошинско-Броварская линия метро. Также метро не работает в Харькове. Интернет-трафик в Украине опустился до 67% от прежнего уровня, сообщает сайт Netblocks.org.

Проблемы с электричеством начались и в Молдове, написал молдавский вице-премьер Андрей Спину. Это подтверждают и молдавские пользователи соцсетей. Одна из электросетей Молдовы, по всей видимости соединенная с энергосистемой Украины, автоматически отключилась, что привело к массовым перебоям по всей стране. "Каждая бомба, падающая на Украину, имеет последствия для Молдовы и нашего народа", - написал в "Твиттере" другой вице-премьер, Нику Попеску.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об "очередном спланированном ударе по объектам критической инфраструктуры". Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны, написал он, назвав ситуацию после обстрелов критической. Он призвал жителей потреблять энергию умеренно.

Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил, что во вторник вечером был обстрелян расположенный в регионе город Шебекино. По словам Гладкова, погибли два человека, еще трое получили ранения. В "Телеграме" расходятся кадры, предположительно, сделанные на месте попадания.

Удары по всей Украине

По всей Украине была объявлена воздушная тревога, сейчас в некоторых регионах она отменена. Представитель военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что всего по территории страны было выпущено около 100 ракет. Часть из них была сбита ПВО, но ущерб есть, хотя его точные размеры пока не установлены.

Игнат подтвердил, что нынешний удар стал самым масштабным за всю войну и его масштабы были больше, чем 10 октября, когда вскоре после взрыва на Крымском мосту Россия начала массированные обстрелы украинской энергетики. "Оккупанты превзошли 10 октября - тогда было 84. Первая цель - объекты критической инфраструктуры", - сказал Игнат (цитата по агентству Интерфакс).

Президент Украины Владимир Зеленский в своем экстренном обращении заявил, что было выпущено 85 ракет и возможны новые удары. Он также упомянул, что еще могут активизироваться атаки российскими "дронами-камикадзе" иранского производства. Пока об их применении в ходе сегодняшних обстрелов не сообщалось.