Россия наложила вето на избрание Эстонии председателем ОБСЕ

"При голосовании Россия и Беларусь наложили вето на кандидатуру Эстонии", — сообщила ERR во вторник официальный представитель МИД Бретти Сарапуу.
Поскольку решения в ОБСЕ принимаются консенсусом, избрать Эстонию председателем организации не удалось.
Отвечая на вопрос, что будет дальше, Сарапуу признала, что ситуация неясна. "Поскольку Эстония также является единым кандидатом от стран Евросоюза, мы обязательно обсудим это с другими странами ЕС", — отметила она.
Сарапуу также сообщила, что на следующей неделе в Скопье, столице нынешнего председателя ОБСЕ Северной Македонии, состоится встреча министров иностранных дел ОБСЕ, где этот вопрос, как ожидается, снова будет включен в повестку дня.
Цахкна и Михкельсон: мы не должны уступать России
Министр иностранных дел Маргус Цахкна и председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон в своих комментариях подчеркнули, что мы не должны поддаваться давлению России.
"Россия своими действиями блокирует работу всей организации, поскольку уже несколько лет Москва не позволяет утвердить бюджет организации, организовывать официальные мероприятия ОБСЕ, продлевать полевые миссии, а также положила конец всем миссиям ОБСЕ в Украине, ставшей жертвой российской агрессии", — заявил Цахкна в своем письменном комментарии, в котором назвал действия России достойными сожаления.
"Сейчас из-за России и Беларуси мы находимся в ситуации, когда за полтора месяца до нового года ОБСЕ не имеет подтвержденного председателя, хотя с 2020 года Эстония была единым кандидатом Евросоюза на этот пост", — сказал Цахкна.
"В ситуации, когда Россия нарушает все основные принципы ОБСЕ, ведя кровопролитную агрессивную войну, недопустимо подчиняться требованиям Москвы, в том числе желанию, чтобы следующий председатель ОБСЕ не был союзником по НАТО. В настоящий момент мы должны всячески изолировать Россию на международной арене, а не искать решения, которые устраивают Москву", — подчеркнул глава МИД.
"Эстония по-прежнему придерживается мнения, что ОБСЕ должна твердо отстаивать свои основные ценности и уступки агрессору должны быть исключены", — сказал Цахкна, добавив, что это самый серьезный кризис в истории ОБСЕ.
Михкельсон: "Дух Хельсинки" окончательно испарился
"По моей оценке, Эстония не может и не должна отказываться от своей кандидатуры именно ради защиты архитектуры европейской безопасности. Эстонские дипломаты вместе с союзниками, особенно Соединенными Штатами, должны показать, что ОБСЕ дошла до такой ситуации не из-за нашей кандидатуру, а из-за российской агрессии. Совершенно очевидно, что российская агрессия против Украины дала понять, что ОБСЕ больше не является частью архитектуры безопасности западного мира, но, к сожалению, происходящее показывает, что так называемый "Дух Хельсинки" 1975 года окончательно испарился", — сказал Михкельсон.
В своем комментарии Михкельсон отметил, что Россия с самого начала выступала против кандидатуры Эстонии, но изначально РФ отмечала другие причины, членство в НАТО вступило в игру лишь недавно.
"Изначально одной из основных причин было то, что Эстония якобы является враждебной России страной. Хочу напомнить, что ранее на пост председателя ОБСЕ была одобрена Польша, отношения которой с Россией ничуть не лучше", — прокомментировал Михкельсон в социальных сетях.
По его оценке, Россия сознательно использует ОБСЕ как платформу для разрушения единства Запада, что является частью более широкой стратегии Москвы. "Они чувствуют, что США не могут отказаться от ОБСЕ, и поэтому оказывают давление, блокируя бюджет и накладывая вето на кандидатуру Эстонии", - заявил председатель внешнеполитической комиссии.
Технически возможно, что Северная Македония продолжит исполнять обязанности председателя в следующем году, и сама страна в принципе согласилась на это, однако, если страны ЕС и НАТО поддадутся давлению России, то Москва добьется большой дипломатической победы, отметил Михкельсон.
"К сожалению, это говорит о том, что у США нет стратегии, как выиграть войну в Украине, или что стратегия заключается в том, чтобы сесть за стол переговоров с Россией. Для этого они также пытаются заставить западные державы поверить в то, что платформа ОБСЕ могла бы стать точкой соприкосновения, — прокомментировал он. — Цель деятельности России в ОБСЕ состоит, среди прочего, в том, чтобы заставить западные страны согласиться с давлением, которое, по крайней мере, создаст впечатление, что суверенитет Эстонии и других стран Балтии имеет меньшее значение, чем суверенитет западных держав. Это был бы небольшой шаг к политике сфер влияния", — добавил он.
ОБСЕ - организация, созданная после Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое началось в 1973 году и завершилось принятием Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году. Членами организации являются демократические страны Европы, США и Канада, а также страны бывшего советского блока и Советского Союза. Организация в основном занимается вопросами безопасности.