Россия наложила вето на избрание Эстонии председателем ОБСЕ

"К сожалению, это говорит о том, что у США нет стратегии, как выиграть войну в Украине, или что стратегия заключается в том, чтобы сесть за стол переговоров с Россией. Для этого они также пытаются заставить западные державы поверить в то, что платформа ОБСЕ могла бы стать точкой соприкосновения, — прокомментировал он. — Цель деятельности России в ОБСЕ состоит, среди прочего, в том, чтобы заставить западные страны согласиться с давлением, которое, по крайней мере, создаст впечатление, что суверенитет Эстонии и других стран Балтии имеет меньшее значение, чем суверенитет западных держав. Это был бы небольшой шаг к политике сфер влияния", — добавил он.