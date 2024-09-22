Россия может сорвать принятие плана реформы ООН

Россия может помешать утверждению Пакта во имя будущего на саммите ООН в Нью-Йорке. За несколько часов до церемонии принятия документа несколько стран-участниц встречи готовятся к тому, что РФ может потребовать провести голосование по разработанному документу, хотя его планируется утвердить без голосования всех 193 стран, сообщает в воскресенье, 22 сентября, агентство dpa со ссылкой на дипломатов.