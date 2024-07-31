Россия, Китай, Иран и Турция осудили убийство главаря ХАМАС

Официальных комментариев правительства Израиля и израильской армии об убийстве Хании пока не поступало. Тем временем два израильских министра с удовлетворением отреагировали на сообщения. Министр по делам Иерусалима и наследия Израиля Амихай Элияху написал в соцсети X, что „смерть Хании делает мир немного лучше“. Израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли опубликовал фотографию Хании, призывавшего к „смерти Израиля“, с комментарием „Будь осторожен со своими желаниями“.

Убийство Хании в Тегеране

Ранее в тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) и ХАМАС заявили об убийстве в Тегеране Хании в Тегеране. По этим данным, глава политбюро ХАМАС и один из его телохранителей погибли в ходе нападения на его резиденцию в Тегеране. 30 июля Хания прибыл в Тегеран и встретился с аятоллой Али Хаменеи и избранным президентом страны Масудом Пезешкианом, а также присутствовал на церемонии его инаугурации.