Россия и Украина вновь обменялись военнопленными

Нынешний масштабный обмен проведен после длительного перерыва, подчеркнул глава офиса президента Андрей Ермак. Среди освобожденных украинских военных есть, в частности, защитники Мариуполя, военнослужащие, находившиеся на острове Змеиный, а также на донецком, запорожском, луганском, сумском, харьковском и херсонском направлениях, пояснил он.

Официальный Киев не указал, сколько российских пленных были переданы российской стороне. В то же время министерство обороны РФ подтвердило обмен, заявив, что с украинской территории возвращены 195 российских военных. Их доставят в Москву для лечения и реабилитации, добавило ведомство. При этом, по версии Минобороны РФ, взамен украинцам были переданы 195 бойцов Вооруженных сил Украины.