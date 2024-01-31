Россия и Украина вновь обменялись военнопленными

 
Deutsche Welle
Apsikeitimas karo belaisviais
Apsikeitimas karo belaisviais
ФОТО: Reuters / Scanpix
Россия и Украина вновь обменялись военнопленными. "Наши дома. 207 ребят", - написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале в среду, 31 января. Глава государства особо выделил необходимость вернуть не только всех гражданских лиц, но и всех пленных военнослужащих.

Нынешний масштабный обмен проведен после длительного перерыва, подчеркнул глава офиса президента Андрей Ермак. Среди освобожденных украинских военных есть, в частности, защитники Мариуполя, военнослужащие, находившиеся на острове Змеиный, а также на донецком, запорожском, луганском, сумском, харьковском и херсонском направлениях, пояснил он.

Официальный Киев не указал, сколько российских пленных были переданы российской стороне. В то же время министерство обороны РФ подтвердило обмен, заявив, что с украинской территории возвращены 195 российских военных. Их доставят в Москву для лечения и реабилитации, добавило ведомство. При этом, по версии Минобороны РФ, взамен украинцам были переданы 195 бойцов Вооруженных сил Украины.

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Источник
Deutsche Welle
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