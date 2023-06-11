Россия и Украина сообщили об обмене военнопленными

По данным российского военного ведомства, были возвращены 94 человека. Их доставят в медучреждения, пишет ТАСС. Подробности о них не сообщали.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении 95 человек. "Среди них 93 рядовых и сержантов и два офицера. В свои семьи едут, в частности, пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали". Также удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на „Азовсталь“", - написал он.
Предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 6 мая.
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