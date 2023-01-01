Минобороны России сообщило о возвращении 82 военнослужащих, которые будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из плена вернулись 140 человек – 132 мужчины и 8 женщин. Среди них есть защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы территориальной обороны из Славутича, а также украинские военные с Бахмутского направления.

Ранее в интервью немецкому изданию RND украинская уполномоченная по правам военных Алёна Вербицкая сообщила, что сейчас в плену у России находятся более 3 300 украинских военных. Еще более 15 тысяч человек, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести.