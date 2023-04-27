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Украина вернула из российского плена 44 человека, сообщил глава офиса президента Алексей Ермак. Вскоре обмен подтвердили в Министерстве обороны РФ, уточнив, что в Россию вернулись 40 военнослужащих.
Apsikeitimas karo belaisviais
Apsikeitimas karo belaisviais
© Reuters / Scanpix

По словам Ермака, среди освобожденных из плена 36 рядовых и сержантов, а также шесть офицеров. Они служили в ВСУ, пограничной службе, Нацгвардии и на украинском флоте, защищали Мариуполь, участвовали в боях в Херсонской области и Донбассе. Также удалось вернуть в Украину двух гражданских.

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Некоторые из освобожденных в результате обмена украинцев ранены и пережили в плену пытки, подчеркнул Ермак.

Минобороны РФ сообщило, что в результате переговорного процесса в Россию были возвращены 40 военнослужащих. В ведомстве отметили, что их уже доставили в Москву для прохождения реабилитации.

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