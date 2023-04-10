Россия и Украина провели обмен военнопленными, 106 на 100 человек

Министерство обороны России сообщило, что 106 пленных будут доставлены в Москву самолётами военно-транспортной авиации. Они будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учерждениях Минобороны.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что 100 украинских военнопленных вернулись домой. Среди них - служащие ВСУ, моряки, пограничники и сотрудники Нацгвардии. По словам Ермака, некоторые из пленных имеют ранения и заболевания. Им будет оказана медицинская помощь.

В конце марта Украина сообщила, что передала России всех тяжелораненых военнопленных, чьё состояние позволяло транспортировку. По сведениям Координационного штаба по работе с военнопленнными, их было пять человек. В данном случае имел место не обмен, а репатриация. Согласно нормам международного права, тяжелораненые и тяжелобольные пленные не подлежат обмену, они должны быть эвакуированы в свою страну без встречных условий.

В начале февраля уполномоченная по правам военных в Украине Алёна Вербицкая заявила, что в плену у России находятся более трёх тысяч человек. Более 15 тысяч, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести. Российская сторона официальных данных о своих пленных не раскрывала.