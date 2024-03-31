Россия атковала Украину ракетами и дронами

Российские войска в ночь на воскресенье, 31 марта, атаковали Украину с помощью беспилотников и ракет, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, украинская ПВО уничтожила 18 воздушных целей: девять крылатых ракет и девять БПЛА .

По данным местных властей, в Одесской области из-за падения обломков сбитого беспилотника произошел пожар на объекте энергетики. На время электроэнергия там пропала у 170 тысяч домохозяйств. Дронами была атакована также Херсонская область Украины, обошлось без пострадавших. Во Львовской области удар был нанесен по объекту критической инфраструктуры, заявил глава региональной администрации Максим Козицкий. В результате атаки там было разрушено административное здание, погиб один человек. В Ровенской области повреждена электроопора.