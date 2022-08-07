Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились об оплате в рублях части российского газа, экспортируемого в Турцию, сообщают агентства AFP и Anadolu в субботу, 6 августа со ссылкой на заявления главу турецкого государства.

"Одним из положительных результатов переговоров в Сочи стала договоренность о переходе на рублевые расчеты (за газ. - Ред.)", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu. "Президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и их оплату в рублях", - подтвердил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Ни одна из сторон не сообщила, какая часть поставок газа будет теперь оплачиваться в национальной валюте.

Накануне Новак, анонсируя достигнутые договоренности, сказал, что речь идет о постепенном переходе на расчеты в национальных валютах, не уточнив сроки. "Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", - отметил российский вице-премьер.

Турция стремится сохранить валютные резервы

"Поскольку мы будем вести эту торговлю в рублях, это, конечно, принесет деньги Турции и России", - подчеркнул Эрдоган. Частичный отказ от оплаты газа в долларах поможет Турции сохранить свои истощающиеся валютные резервы, отмечает агентство AFP.

За последние годы турецкое правительство потратило десятки миллиардов долларов США, пытаясь удержать лиру от резкого падения во время продолжающегося в стране экономического кризиса, напоминает AFP. Национальная валюта тем не менее за год потеряла 55 процентов своей стоимости по отношению к доллару, а годовая инфляция в стране достигла 80 процентов.

Россия поставляет газ Турции по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток". По итогам 2021 года объем поставок составил 26 млрд кубометров.

Турецкие банки и российские карты "Мир"

Кроме того, Эрдоган по итогам переговоров сообщил, что они с Путиным разработали новую "дорожную карту" для укрепления двусторонних отношений, которая послужит "источником силы между Турцией и Россией в финансовом плане". Президент страны заявил, что пять турецких банков работают над расширением использования российской платежной системы "Мир", что, по его словам, облегчит пребывание туристов из РФ в Турции.