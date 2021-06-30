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Постпред США при ООН Томас-Гринфилд предложила использовать для борьбы с хакерами действующие инструменты организации, а представитель России Небензя - придумать новые механизмы.
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Россия и США по-разному представляют себе борьбу с хакерскими атаками, следует из обмена мнениями между представителями этих стран при ООН. Постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд во вторник, 29 июня, во время открытого заседания Совета Безопасности предложила использовать для борьбы с киберугрозами существующий инструментарий ООН. Представитель России Василий Небензя предложил выработать новые соглашения по этому вопросу.

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ООН усердно работала над общими правилами и взяла на себя соответствующие обязательства, подчеркнула Томас-Гринфилд. "Настало время реализовать их", - заявила она, не упомянув Россию, которую США неоднократно обвиняли в хакерских атаках.

Госдеп США сообщил о конструктивном диалоге Вашингтона и Москвы

В тот же день госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ждет от Москвы "результатов" в борьбе с киберугрозами. "Ни одна ответственная страна не должна заниматься укрывательством, предоставлением убежища преступным организациям, которые участвуют в такого рода атаках", - подчеркнул глава Госдепартамента. По его мнению, у США и России "были некоторые конструктивные беседы". "Посмотрим, выйдут ли из них практические результаты", - заявил Блинкен в интервью итальянской национальной телерадиовещательной корпорации.

16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. На них стороны заявили о намерении начать консультации по кибербезопасности.

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Deutsche Welle

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