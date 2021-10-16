Россия и США разошлись в оценках инцидента в Японском море

Россия и США разошлись в оценках инцидента с кораблями двух стран в Японском море. Министерство обороны РФ в пятницу, 15 октября, сообщило, что российский противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" пресек попытку американского эсминца USS Chafee нарушить территориальные воды России.
По версии Минобороны, российский корабль предупредил американский о "недопустимости подобных действий", однако тот продолжал свой курс, и тогда "Адмирал Трибуц" предпринял действия по вытеснению USS Chafee из вод России. USS Chafee развернулся и пошел противоположным курсом, когда между кораблями оставалось менее 60 метров, утверждает Минобороны РФ.
Версия американской стороны
США опровергли версию российской стороны, назвав ее "ложной". В заявлении Тихоокеанского флота США говорится, что его корабль проводил рутинные действия в международных водах Японского моря и готовился к "воздушным операциям", когда российский эсминец приблизился на нему на расстояние в 65 ярдов.
Флот признал, что Россия выпустила уведомление о проведении стрельб в этом районе, однако утверждает, что на момент инцидента это уведомление еще не было в силе. Само взаимодействие кораблей Тихоокеанский флот США назвал "безопасным и профессиональным".
Агентство AFP отмечает, что инциденты с участием ВМФ России редки в Тихом океане, где доминирует Китай. В июне возле побережья аннексированного Россией Крыма произошел инцидент с участием британского эсминца. По версии Москвы, эсминец вторгся в территориальные воды России.
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