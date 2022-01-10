На консультациях в Женеве по гарантиям безопасности России и США не удалось договориться о нерасширении НАТО на восток, заявил по итогам переговоров замглавы МИДа Сергей Рябков.

По словам замминистра, прогресса по этому вопросу достигнуто не было. Тема нерасширения НАТО и получения на этот счет юридических гарантий вызвала со стороны США серьезные возражения.

Эту тему Рябков назвал ключевой для национальной безопасности России, также как и неразмещение у границ страны ударных средств Североатлантического альянса. По словам дипломата, это требования, от которых российская сторона не может отступить.

Замглавы МИДа признал, что Россия заняла жесткую позицию на переговорах. "Но абсолютно не правы те, кто утверждает, что Россия пошла по пути выдвижения неких ультиматумов", — добавил он. По его словам, Москва не угрожает последствиями в случае, если ее требования не будут выполнены (при этом президент Владимир Путин допускал, что возможны "самые разные" ответы России в случае отказа). Рябков не исключил, что баланс интересов между Россией и альянсом может быть найден.

Пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины содержатся в проекте договора о гарантиях безопасности, который Россия в середине декабря 2021 года направила альянсу и Соединенным Штатам. Как подчеркнул Рябков, России нужны "железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии" того, что Украина и Грузия не станут членами НАТО, пишет РБК.

В среду, 12 января, Россия продолжит обсуждать это вопрос на встрече с представителями НАТО в Брюсселе, а на следующий день — на заседании ОБСЕ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс никогда не давал обязательств не расширяться на восток. Он также исключил возможность компромисса с Россией по вопросу членства Украины в блоке.

По окончании переговоров стороны обменялись заявлениями. Би-би-си приводит основные тезисы дипломатов обеих сторон — замглавы МИД России Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман (цитаты по РИА Новости).

О нерасширении НАТО

Сергей Рябков: "Мы подчеркиваем, что для нас это совершенно обязательно — удостовериться, что Украина никогда не станет членом НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана и заменена на следующее: "Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса".

"Нам надоело вести пустые разговоры, от полуобещаний, от неправильного истолкования, что часто происходило на переговорах за закрытыми дверями. Мы не доверяем другой стороне. Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами "должны", "обязаны", никогда не становиться членами НАТО. Это вопрос национальной безопасности России".

Уэнди Шерман: "Мы не позволим никому закрывать другой стране двери в НАТО".

"Мы привержены тому, чтобы вести консультации и поддерживать координацию с нашими союзниками и партнерами по двусторонним вопросам".

О вторжении на Украину

Сергей Рябков:

"Россия не собирается вторгаться в Украину и таким образом, в этом нет предмета торгов".

"Мы обеспокоены по поводу возможных намеренных провокаций со стороны отдельно Украины или совместных со странами Запада".

Уэнди Шерман:

"Я не думаю, что вы удивитесь услышать, что Россия действительно сказала нам, как они заявляли публично, что у них нет намерения вторгаться. Это всего лишь маневры и учения".

"У них есть возможность доказать, что они не собираются вторгаться, деэскалировав ситуацию и вернув войска в казармы".

Один из трех

Встреча в Женеве — первый из трех саммитов по вопросам безопасности, запланированных на ближайшее время между Россией и странами Запада. 12 января в Брюсселе состоится заседание совета Россия-НАТО, а 13 января в Вене пройдут переговоры по линии ОБСЕ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в понедельник, что совет Россия-НАТО обсудит военную активность в Европе, военную транспарентность и контроль над вооружениями.

По словам Столтенберга, альянс приветствует готовность России к диалогу по безопасности, но при этом ожидает, что Москва учтет озабоченности НАТО, заявил Столтенберг.

"Я вел переговоры с Россией раньше, когда был премьером Норвегии. И я знаю, что с Россией можно добиться соглашения, и это уже было раньше в контексте НАТО, в частности, по контролю над вооружениями и более широкому кругу вопросов", — сказал Столтенберг.