Россия и НАТО говорят о ядерном сдерживании. Грозит ли это ядерной войной?

„У нас наше тактическое ядерное оружие в три раза мощнее, в четыре, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. У нас по количеству их в разы больше на европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США, у нас все равно в разы больше. Ну если дойдет не дай бог до чего бы очень не хотелось, я перекрещусь, вот вы сказали сократить жертвы, а они могут возрасти до бесконечности“, — сказал он.