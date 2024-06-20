2024.06.20 09:39

Россия и НАТО говорят о ядерном сдерживании. Грозит ли это ядерной войной?

 
Павел Аксенов
BBC Russian
Kremlius branduolinio ginklo pratybas vadina atsaku į Vakarų provokacijas
Kremlius branduolinio ginklo pratybas vadina atsaku į Vakarų provokacijas
ФОТО: Russian Defence Ministry | Scanpix

Россия собирается „уточнить некоторые параметры ядерной доктрины“, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, не уточнив, как именно изменится документ.

Это заявление было сделано спустя несколько дней после окончания встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждалась в том числе и политика альянса в области ядерного сдерживания. На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что эта организация объединяет страны с ядерным оружием, которое они модернизируют и проводят его испытания, и это — ответ на действия России в этой области.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться в том, что собой представляет современное ядерное сдерживание в Европе и какие последствия могут иметь все эти „уточнения“ и „напоминания“.

Возможность применения Россией тактического ядерного оружия на войне в Украине обсуждается с самого начала российского вторжения в феврале 2022 года. Россия дает для этого повод, перенося ядерные боеприпасы в Беларусь и устраивая учения с выведением ядерных сил на позиции.

Со своей стороны, НАТО хоть и более умеренно, но тем не менее открыто напоминает о существовании собственного ядерного оружия в Европе и говорит о сдерживании России.

Со времен холодной войны, когда говорилось о ядерном сдерживании, имелось в виду стратегическое оружие — межконтинентальные ракеты и боеголовки, способные уничтожить другую страну.

Но теперь в Европе речь также идет о сдерживании меньшего масштаба с использованием тактического ядерного оружия (ТЯО) — зарядов меньшей мощности, установленных на носители с меньшим радиусом действия.

Однако, несмотря на такие ограничения, проблем с этим может быть больше. Как минимум потому, что роль ТЯО в современной войне, количество и назначение не вполне определены.

Сдерживание

В НАТО входят три страны со стратегическим ядерным оружием — США, Великобритания и Франция.

Кроме того, США размещает тактическое ядерное оружие в пяти государствах-членах НАТО в рамках соглашений о Совместных ядерных миссиях: считается, что американские тактические ядерные бомбы хранятся в Бельгии, Нидерландах, Италии, Германии и Турции. Это оружие находится под американским контролем, и войска этих стран не могут его применить без разрешения американцев.

Тактическое ядерное оружие может быть у Франции. В докладе „Французское ядерное сдерживание“, подготовленном Библиотекой Палаты общин британского парламента в 2020 году, говорится, что у Франции на тот момент имелось менее 300 ядерных боеголовок, все были развернуты и находились в рабочем состоянии.

„Ядерное сдерживание Франции включает компоненты подводного и воздушного базирования, что обеспечивает ей как стратегические, так и тактические ядерные возможности“, — говорилось в документе.

О том, что в странах НАТО сдерживание обеспечивает не только стратегическое оружие, но и ТЯО, размещенное в Европе, много говорилось и ранее. Но в последние годы об этом вспоминают все чаще, особенно после ряда заявлений российского руководства, переноса тактического оружия в Беларусь и демонстративного проведения учений тактических ядерных сил.

Jensas Stoltenbergas

12 июня 2024 года генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая на брифинге перед началом встречи министров обороны НАТО, связал ядерное сдерживание с российской активностью.

„Ядерное сдерживание НАТО — наша главная гарантия безопасности, наше главное сдерживание, это то, что развивалось в течение многих лет в соглашениях о Совместных ядерных миссиях, где у Соединенных Штатов есть ядерное оружие в Европе […] То, что мы видели в последние годы или месяцы, — это опасная ядерная риторика с российской стороны. Мы видели, что Россия объявила о размещении ядерного оружия в Беларуси, и мы также видели еще несколько учений, ядерных учений с российской стороны“, — сказал он.

За пять дней до этого, выступая на Петербургском экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что Россия использует тактическое ядерное оружие как инструмент сдерживания в отношении европейских стран.

„У нас наше тактическое ядерное оружие в три раза мощнее, в четыре, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. У нас по количеству их в разы больше на европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США, у нас все равно в разы больше. Ну если дойдет не дай бог до чего бы очень не хотелось, я перекрещусь, вот вы сказали сократить жертвы, а они могут возрасти до бесконечности“, — сказал он.

Vladimiras Putinas

Нестратегическое оружие

Тактическое ядерное оружие также принято называть „нестратегическим“, и эта формулировка, возможно, более точная, поскольку не существует никакого четкого определения ТЯО, кроме как через отрицание — тактическим считается все ядерное оружие, которое не является стратегическим.

До сих пор никто не потрудился договориться о том, оружие какой мощности и дальности можно официально считать тактическим.

ТЯО в разное время было представлено в большом количестве разных видов. Ядерными могут быть баллистические и крылатые ракеты наземного, воздушного и морского базирования, артиллерийские снаряды, торпеды, есть и совсем уж экзотические мины и зенитные ракеты.

Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, вообще не было предметом регулирования международными соглашениями. Не существует также договоров, которые регулировали бы и средства его доставки.

В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он запрещал производить, испытывать и развертывать ракеты с дальностью от 500 до 5000 км (средней дальности) и от 150 до 500 км (малой или меньшей дальности).

Такие дальности, вероятно, включали в себя и ядерные ракеты, однако, как объяснил Би-би-си российский специалист в области СЯС, пожелавший остаться неназванным, ДРСМД не учитывал ТЯО, дальность которого зачастую была меньше 500 км. Поэтому считать, что этот документ как-то регулировал ТЯО, сложно.

29 мая 1990 года президенты СССР и США Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший договорились о сокращении тактических ядерных вооружений в Европе и снижении степени их боеготовности, но это были односторонние инициативы, а не двусторонний договор.

17 сентября 1991 года Буш заявил о вывозе на территорию Соединенных Штатов всех артиллерийских снарядов и боеголовок тактических ракет с их последующей ликвидацией, снятии ТЯО с кораблей, подлодок и морской авиации, а также об уничтожении части боеголовок морского базирования.

Российский МИД впоследствии также заявил о выполнении Россией своих обязательств, включая более чем 50-процентное сокращение ядерного оружия для тактических ракет и авиации ВМФ, ракет ПВО и авиабомб.

Правда, общее их число оставалось неизвестным.

Уровень неизвестности иллюстрирует онлайн-справочник „Статус мировых ядерных сил“, который выпустила „Федерация американских ученых“ (неправительственная организация из США, которая, в частности, занимается исследованиями в области контроля за ядерными вооружениями).

Согласно этому справочнику, у США могут быть на вооружении в развернутом состоянии 100 единиц тактических ядерных боеприпасов, вероятнее всего — авиабомб B61.

В отношении других стран, включая Россию, информации нет. Если верить Владимиру Путину, „по количеству их в разы больше на европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США, их все равно в разы больше“.

Однако, как и в случае с американскими арсеналами, никакие независимые источники подтвердить это не могут.

В отличие от ТЯО, стратегическое ядерное оружие было предметом контроля в рамках выполнения договоров о сокращении наступательных вооружений, в которых прописывались не только предельные уровни, но взаимные инспекции на ядерные объекты.

Опасная слабость

Поскольку тактическое ядерное оружие предназначено не для уничтожения государств противника, а для использования на поле боя, то его сравнительно малая мощность — одно из важных свойств.

Однако, как отмечают военные эксперты, сравнительно малая мощность ТЯО опасна тем, что политики или военные могут принять решение о его применении, поскольку будут думать, что это не станет эскалацией, которая спровоцирует полномасштабную ядерную войну.

„Вместе с тем надо отметить, что ряд тактических боеприпасов оснащается зарядами, по мощности сравнимыми, а иной раз и превосходящими заряды стратегических систем, что не позволяет считать данный тезис справедливым для всех случаев применения ТЯО“, — объяснил Би-би-си другой российский эксперт, также пожелавший остаться неназванным.

Это касается, в частности, российских тактических ядерных боеприпасов, мощность некоторых из которых может быть довольно высока.

Собственно, если брать в расчет слова Владимира Путина о том, что российское тактическое ядерное оружие „в три раза мощнее, в четыре, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки“, то его мощность может быть от 50 до 80 килотонн.

При этом США в процессе модернизации своих ядерных бомб стремятся как раз снизить их мощность, повысив точность.

Последняя модификация американской авиабомбы В61-12 использует заряд с изменяемой мощностью — от 0,3 до 50 килотонн.

Однако этот недостаток ТЯО, о котором много говорили эксперты, как раз комментируют в НАТО, постоянно напоминая, что все вопросы применения обсуждаются коллективно и в этот процесс вовлечены политики.

И в России, и в НАТО говорят, что условия применения ядерного оружия определены доктринальными документами, которые открыты и доступны для изучения.

Изменение политики

Роль тактического ядерного оружия, в отличие от стратегического, долгое время оставалась утилитарной — его рассматривали как эффективное средство ведения войны, на которой основным оружием будут обычные вооружения.

Другими словами, и в США, и в СССР его считали более мощной артиллерией, задача которой, например, расчистить дорогу для танкового наступления. Как вариант — на море ядерной ракетой можно было уничтожить группу военных кораблей.

Не являясь по сути частью стратегического сдерживания, в сознании военных оно не было стопроцентно запретным средством, каким в общем было стратегическое оружие. Стратегические арсеналы предназначались не для применения их в войне, а для того, чтобы сдерживать войну.

Отношение к тактическому ядерному оружию с течением времени менялось, и теперь оно стало по сути компонентом ядерного сдерживания, сохранив при этом свои недостатки — определенную непрозрачность арсеналов, а также сравнительно небольшую мощность для некоторых систем.

Изменение в отношении к ТЯО произошло раньше, но самым большим фактором, который, собственно, вызвал ускоренное строительство европейской системы сдерживания ТЯО, стало российское вторжение в Украину.

24 марта 2022 года на своем внеочередном саммите Североатлантический альянс решил значительно усилить свою „долгосрочную позицию сдерживания и обороны“, а также разработать „полный спектр готовых сил и возможностей, необходимых для поддержания надежного сдерживания и обороны“. Это касалось всех видов оружия массового поражения, включая ядерное.

На Вильнюсском саммите 2023 года государства-члены НАТО еще раз подтвердили, что предпримут все необходимые шаги для обеспечения надежности, эффективности, безопасности и защищенности миссии ядерного сдерживания.

Это включает в себя модернизацию ядерного потенциала НАТО и „обновление планирования для повышения гибкости и адаптивности ядерных сил Альянса“.

И Россия, и НАТО настаивают на оборонительном характере своих ядерных сил, на четком политическом контроле и следовании доктринальным документам.

Но при этом и НАТО, и Россия совершенствуют свои арсеналы, открыто проводят учения, наконец, всё чаще говорят об этом на официальном уровне и в прессе.

Поэтому у многих жителей континента возникает вопрос…

...Есть ли вероятность ядерной войны в Европе?

В российской прессе время от времени публикуются материалы, в которых рассуждают о гипотетических сценариях первого применения ядерного оружия со стороны НАТО или Украины.

Некоторые комментаторы, в частности, указали на то, что среди истребителей F-16, которые западные страны передадут Украине, будут и самолеты из Нидерландов, страны, которая участвует в американской программе Совместных ядерных миссий.

Нидерланды переводят свои ВВС на новые истребители F-35, которые в начале июня получили возможность нести ядерные боеприпасы, а высвободившиеся F-16 действительно передадут Украине.

Но эта передача обусловлена не свойствами истребителей, а тем, что они есть у Нидерландов (а также у Бельгии, Норвегии и Дании — стран, которые также пообещали свои самолеты Украине).

Руководство НАТО в своих комментариях обычно подчеркивает, что ядерное оружие, которым владеют ее страны, может использоваться только для обороны.

Выступая на ПМЭФ и говоря о том, что Россия будет всегда руководствоваться ядерной доктриной, Владимир Путин отвечал на вопрос политолога Сергея Караганова. В этом вопросе политолог фактически призвал Путина добиться „разгрома и капитуляции противника“ с помощью „убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации“.

И хотя Путин фактически ответил Караганову отказом, эти слова были произнесены в разговоре с главой государства, обладающего одним из самых больших ядерных арсеналов в мире. Далее в своем ответе Путин рассуждал о возможностях систем предупреждения о ракетном нападении России и США и том, станут ли американцы защищать Европу в ядерном противостоянии с Россией.

И это не первый раз, когда Путин говорит о возможном противостоянии с Западом в таких откровенных выражениях.

Тем не менее в НАТО считают, что на самом деле Россия не собирается применять ядерное оружие.

„Мы считаем маловероятным, чтобы Путин применил ядерное оружие в этом конфликте. И у нас нет информации о том, что он принял решение использовать это или другое оружие массового поражения, химическое, биологическое или радиоактивное. Но вместе с тем российская риторика остается довольно опасной. Мы считаем довольно безответственным для руководителя любой ядерной державы [произносить такие слова] в этом контексте“, — сказал Русской службе Би-би-си представитель НАТО.

В Киеве, между тем, считают иначе. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в интервью Times сказал, что не исключает, что Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия потерпит поражение в Украине.

Российский военный эксперт, говоривший с Би-би-си на условиях анонимности, сказал, что не стоит недооценивать решимость Кремля. „Я не очень понимаю, на чем основана уверенность такого рода. Мы уверены, что Путин не применит ядерное оружие… Почему?“ — сказал он.

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