Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по сектору Газа

 
Радио Свобода
ФОТО: AP / Scanpix

Россия и Китай в среду наложили вето на предложенный Соединёнными Штатами проект резолюции Совета безопасности ООН "в связи с войной между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа", сообщает Reuters.

В проекте резолюции говорилось об ухудшении гуманитарного кризиса в сектор Газа и содержался призыв временно прекратить акты насилия, чтобы открыть возможности для поставок гуманитарной помощи.

Объединённые Арабские Эмираты также высказались против проекта резолюции. Десять членов Совета безопасности проголосовали "за" и двое "воздержались".

18 октября США наложили вето на подготовленный Бразилией проект резолюции, призывающий к паузе в военных действиях, чтобы доставить в сектор Газа гуманитарную помощь. Ранее голосование дважды откладывалось, пока США пытались наладить доставку помощи в Газу с помощью дипломатических каналов.

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