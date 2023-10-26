Россия и КНР наложили вето на проект резолюции СБ ООН по сектору Газа

В проекте резолюции говорилось об ухудшении гуманитарного кризиса в сектор Газа и содержался призыв временно прекратить акты насилия, чтобы открыть возможности для поставок гуманитарной помощи.
Объединённые Арабские Эмираты также высказались против проекта резолюции. Десять членов Совета безопасности проголосовали "за" и двое "воздержались".
18 октября США наложили вето на подготовленный Бразилией проект резолюции, призывающий к паузе в военных действиях, чтобы доставить в сектор Газа гуманитарную помощь. Ранее голосование дважды откладывалось, пока США пытались наладить доставку помощи в Газу с помощью дипломатических каналов.