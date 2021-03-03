Россия уже несколько лет подписывает совместные заявления о неразмещении первыми оружия в космосе со странами, у которых нет крупных космических программ — ни мирных, ни военных. Помимо африканских, латиноамериканских и азиатских стран такие заявления подписаны, например, с Арменией, Беларусью, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и другими.

Эти заявления делаются не просто так, а в рамках российской инициативы по неразмещению первыми оружия в космосе (НПОК), которая существует с 2004 года.

На сайте российского министерства иностранных дел эти соглашения называют "наивысшей формой межгосударственной транспарентности и взаимного доверия", а также "наиболее действенной и реально работающей мерой предотвращения вывода оружия в космос".

Каким образом договоры со странами, которые пока не осваивают космос, оказались самой действенной мерой предотвращения попадания оружия туда и зачем России такая политика?

Почему появился вопрос о размещении оружия в космосе?

В 1967 году был заключен большой международный Договор о космосе. Он запрещает размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения, но в нем никак не оговариваются другие виды вооружений. Это создает правовой пробел.

За время освоения космоса разные страны запустили на орбиту множество аппаратов, которые не являются оружием массового поражения, но работают в интересах военных. Это, например, спутники дистанционного зондирования земли, оснащенные разного рода сенсорами, то есть спутники-шпионы. Кроме того, военные используют космические аппараты для связи, целеуказания и геопозиционирования.

Такие спутники не вызывают больших претензий у других стран — во-первых, они не несут непосредственной угрозы каким-либо другим аппаратам или ракетам на орбите, во-вторых, часто они используются и военными, и гражданскими службами.

В России опасаются, что США, а, возможно, и их союзники хотят разместить в космосе ударные системы, способные атаковать наземные и космические цели. Подобные опасения испытывают и в Пентагоне в отношении России и Китая. Там указывают и на то, что Москва и Пекин активно создают космическое оружие наземного базирования.

Пытались ли договориться США, Китай и Россия?

В 2008 году Россия и Китай представили на Конференции по разоружению проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе (ДПРОК). По замыслу авторов он должен стать одним из фундаментальных соглашений о всеобъемлющем запрещении оружия в космосе.

Проект договора подвергся критике со стороны западных стран, прежде всего — США, которые считают, что в нем отсутствуют ограничения важных для Москвы и Пекина аспектов. Впоследствии его доработали в 2014 году, но даже в доработанном виде он не устраивает Вашингтон.

Договор предусматривает запрет на размещение в космосе оружия любого вида и на какие-либо силовые действия в отношении космических объектов. Он был внесен на рассмотрение Конференции по разоружению, но пока что Москва и Пекин не смогли организовать его полноформатное обсуждение.

Зачем России в таком случае соглашения с азиатскими и африканскими странами?

Движение НПОК и совместные декларации о неразмещении оружия в космосе с десятками стран — альтернатива подобному большому договору. Москва старается заручиться поддержкой как можно большего числа стран с тем, чтобы этот процесс был как можно более масштабным.

В идеале, считают в российском МИД, присоединение к этой инициативе всех государств означало бы принятие глобального политического обязательства не размещать оружие в космосе, и разработка космических ударных систем вооружений оказалась бы нецелесообразной.

"Можно подходить юридически обязывающим вариантом — принятием соответствующего договора, а можно двигаться поэтапно, путем наложения на себя политических обязательств", — объяснил в интервью Би-би-си доцент Кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Андрей Малов.

"Вода камень точит, понимаете? Поэтому потихоньку раздвигать понимание мировой общественности о том, что это действительно крайне дестабилизирующий момент, если будет развернуто ударное оружие в космическом пространстве", — говорит он.

С другой стороны, НПОК нужен России для того, чтобы двигаться к полноформатному обсуждению большого договора о вооружениях в космосе — то есть это не только альтернатива более крупному договору, но и часть пути к подобному юридически обязывающему соглашению.

Почему США не понравился договор, предложенный Россией и Китаем?

Заместитель директора Института космического права Пекинского Технологического института Ван Гоюй в статье "Недостатки ДПРОК: реальные или мнимые", опубликованной в 2015 году на сайте ПИР-Центра, пишет, что основной претензией США было то, что в проекте договора совершенно не учитываются наземные противоспутниковые системы, которые при этом активно разрабатывают Китай и Россия.

КНР действительно испытала в 2007 году противоспутниковую ракету, сбив старый метеорологический спутник Feng Yun 1C, выведенный на орбиту в 1999 году. Это показало, на каком уровне находятся китайские технологии в этой области.

В России создается зенитно-ракетный комплекс С-500, который, как заявил в июле 2020 года в интервью "Красной звезде" главнокомандующий воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровкин, также способен сбивать спутники.

"По своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, так как в дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения. Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — сказал главком. Практических испытаний этой системы против космических аппаратов пока не проводилось.

В США также обвиняют Россию в разработке и испытаниях орбитального противоспутникового оружия.

В июле 2020 года после выхода на орбиту российского спутника-инспектора "Космос-2543" от него в направлении другого российского спутника отделился небольшой объект.

В американском космическом командовании его называют "снарядом", но в России утверждают, что это был некий "малый космический аппарат", который проверял работу другого спутника на орбите.

Этот случай в США связывают с другим, который произошел в 2017 году. Тогда российский аппарат, как утверждают в Пентагоне, совершал маневры вблизи американского спутника.

В США считают, что в обоих случаях Россия испытывала противоспутниковое оружие, и что это демонстрирует истинные намерения России относительно неразмещения оружия в космосе.

"Это событие подчеркивает лицемерную поддержку Россией контроля над вооружениями в космосе, с помощью которой Москва стремится ограничить возможности Соединенных Штатов, при этом явно не имея намерения прекращать свои собственные противоспутниковые программы — наземную и ту, которая, очевидно, является орбитальным противоспутниковым оружием", — так прокомментировал инцидент с "Космосом-2543" заместитель госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

Есть ли у Москвы претензии к космическим программам США?

В Москве не лучшего мнения о Вашингтоне. Выступая в 2019 году в Женеве на Конференции по разоружению, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что США специально затягивают переговоры, тем временем создавая космическую группировку.

"Второе десятилетие мы слышим только отговорки, мол, выработка договора — дело долгое, начинать переговоры до того, как появится реальная угроза выведения оружия в космос, преждевременно, а устанавливать юридически обязывающий запрет на этот счет вообще нецелесообразно. Тем временем в США уже выделены ассигнования на создание космического сегмента ПРО и размещение на околоземной орбите ударных средств… Будет выстроена реально действующая боевая структура, готовая в любой момент зачистить космическое пространство от орбитальной собственности неугодных стран", — цитирует его слова "Коммерсант".

В США в последние годы действительно активно создают космические войска, однако настаивают на том, что это делается в ответ на действия России и Китая.

В июне 2020 года министерство обороны США выпустило космическую стратегию, согласно которой США должны обеспечить себе преимущество в космосе, прежде всего перед Китаем и Россией.

"Китай и Россия представляют наибольшую стратегическую угрозу из-за разработки, испытаний и развертывания противокосмических систем, а также из-за их доктрины для применения их во время конфликта, который будет распространен и на космос. Китай и Россия милитаризируют космос с целью снижения военной эффективности США и их союзников, ограничения свободы деятельности в космосе", — говорится в стратегии.

Еще до принятия этой стратегии в 2019 году были созданы космические силы и Космическое командование США.

В стратегии, прежде всего, отражено признание космоса возможным потенциальным театром боевых действий.

Всего в документе содержатся четыре задачи: гарантировать превосходство США в космосе; обеспечить поддержку из космоса для национальных и совместных операций в других доменах — на земле, море, в воздухе и киберпространстве; установить состояние стабильности (путем как постоянного присутствия, сдерживания, так и созданием международных стандартов и правил); улучшить взаимодействие с партнерами и союзниками, а также между различными агентствами внутри страны.

США не размещают ударные системы в космосе, однако, как написали в совместной статье на сайте Defensenews два бывших высокопоставленных генерала — бывший глава Стратегического командования США Кевин Чилтон и бывший глава космического командования в составе ВВС Уильям Шелтон, в будущем необходимо создавать такие вооружения, которые смогут отражать нападение на орбите.

"При военном планировании разумно предположить, что наша жизненно важная космическая инфраструктура станет объектом атак в будущих конфликтах. Чтобы сдержать эти нападения и, при необходимости, отбить их, Соединенные Штаты должны разработать и развернуть как наступательные, так и оборонительные системы, которые дадут понять России и Китаю, что мы победим в любом конфликте, который распространится на космическую сферу", — говорится в статье.