Согласно указу, жители Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины, которые не стали принимать российское гражданство, с июля 2024 года признаются иностранцами. Они должны или стать гражданами РФ, или заявить о своем желании этого не делать — но тогда им нужно будет оформить вид на жительство, а в случае отказа они могут быть выдворены с территорий, которые власти России считают российскими, а въезд в страну им будет запрещен.
Отдельный пункт указа касается депортации тех, кто "создает угрозу национальной безопасности" России, выступает за "насильственное изменение основ конституционного строя России", участвует в "несанкционированных акциях" или поддерживает "террористическую или экстремистскую деятельность" (вероятно, под определение подпадает перевод денег ВСУ)
30 сентября Путин и "главы" самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также назначенные Россией главы Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо подписали договоры о присоединении территорий к РФ.
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