Россия бессрочно приостановила "зерновую сделку" с Украиной

По версии России, озвученной сначала министерством обороны, а затем МИД, в субботу "украинские вооруженные силы под прикрытием гуманитарного коридора [...] нанесли массированный авиационный и морской удары с использованием беспилотных аппаратов по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России на военно-морской базе в Севастополе". Россия незаконно аннексировала Севастополь в 2014 году.

При этом по версии российского МИД, атаку провели "украинские вооруженные силы, которыми руководили британские специалисты".

Теперь РФ не может обеспечить безопасность морского коридора и поэтому в одностороннем порядке закрывает его, добавили в Москве. Через несколько часов после заявлений российских ведомств зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в "Телеграме", что Россия официально уведомила генерального секретаря ООН о приостановке участия в сделке и "запросила на понедельник 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету".

"Ложь эпического масштаба"

В субботу утром российские власти заявили, что вооруженные силы Украины атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе с применением боевых беспилотников. По утверждениям минобороны России, нападение было отражено и незначительные повреждения получил только морской тральщик "Иван Голубец".

Минобороны России уже тогда заявило, что подготовка нападения осуществлялась "под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов". При этом власти России обвинили этих же "британских специалистов" в организации подрыва газопроводов "Северный поток".

Лондон уже назвал эти утверждения неправдой. "Чтобы отвлечь внимание от собственных провальных действий в ходе незаконного вторжения в Украину, российское министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений в невероятных масштабах, - заявили в минобороны Великобритании. - Эта придуманная история больше говорит о спорах, которые идут в российском правительстве, чем о Западе".

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после заявления России обвинил ее в шантаже.

"Примитивность российского шантажа во всем. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... выдумки о "грязной бомбе", над которыми смеется весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах... все слишком просто и предсказуемо, - написал он в своем телеграм-канале. - Агония преступников, которые не могут понять, что инфантильными ультиматумами они ничего не добьются. И что их время подходит к концу".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь призвал международное сообщество оказать давление на Россию, чтобы та вернулась к сделке.

"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под ложным предлогом блокирует "зерновой коридор", обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам", - написал он в "Твиттере".

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина ожидает реакцию Турции и ООН, которые являются подписантами "зернового соглашения".

"Украина не подписывала с Россией никаких соглашений, потому что понимает, что она почти никогда не придерживается взятых на себя обязательств. Поэтому ожидаем реакции подписантов", - сказал Никифоров в комментарии украинскому ТВ.

Что такое "зерновое соглашение"

22 июля Украина, Россия и Турция на переговорах в Стамбуле при посредничестве ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна.

Украина подписала отдельный договор с Турцией и ООН и несет обязательства перед ними. Россия подписала зеркальное соглашение с Турцией и ООН.

С тех пор, по данным ООН, из южных портов Украины с остановкой для проверки в Турции в разные страны мира, отправилось более 9 млн тонн продовольствия. "Зерновое соглашение" спасло от голода 100 млн человек, говорили в ООН.

Срок соглашения заканчивается в ноябре, и российские представители несколько раз говорили, что у России есть претензии к тому, как оно выполняется. Не совсем довольна была и украинская сторона - несколько дней назад президент Зеленский говорил о том, что Россия искусственно создала очередь из загруженных зерном кораблей в "зерновом коридоре", и украинские экспортеры не успевают исполнять свои обязательства по поставкам.