Погранслужба Украины распространила сообщение о вторжении российских войск с территории России и Беларуси:

"Государственная граница подверглась атаке российских войск со стороны РФ и РБ.

Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь была подвержена атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Нападения на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с использованием артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, нападение происходит со стороны временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.

В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.

Относительно ранений среди защитников границы информация уточняется"

МВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты, передает русская служба Би-би-си.

"Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!" - говорится в сообщении МВД Украины.

Борис Джонсон обсудил ситуацию на Украине с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал заявление о происходящем на Украине. Он сообщил, что поговорил с Владимиром Зеленским:

"Я потрясен ужасными событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским о дальнейших шагах. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав ничем не спровоцированную атаку на Украину. Великобритания и наши союзники дадут решительный ответ", - написал Джонсон.

Ранним утром, после 5:00, в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне и Мариуполе гремели взрывы.

Войска РФ пересекли границу в районе Харькова, сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, передает Унiан.

Украинские СМИ также сообщают о захвате нескольких блок-постов на украинско-российской границе в Сумской области и взрывах в районе аэропорта “Борисполь“.

Телеграм-каналы пишут об уничтожении военных складов в Сватове Луганской области и уничтожении военного объекта под Днепропетровском.

Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов.

"Путин развязал войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать - прямо сейчас", - пишет в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.