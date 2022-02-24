Россия ведет войну против Украины Из-за войны в Украине Литва вводит режим чрезвычайного положения. Главы МИД стран Балтии резко осуждают действия России в Украине и призывают к жестким санкциям против агрессора, включая отключение от системы SWIFT. На границе со Словакией в Ужгороде выстроилась колонна из желающих покинуть Украину. Нацполиция Украины будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, передает УНИАН. Такой приказ сегодня, 24 февраля, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях.Ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.Цель выдачи оружия ветеранам усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины. Пакет санкций Евросоюза против России должен быть расширен на внеочередном заседании совета ЕС, срочно созванном в четверг. Это коснется как банков, так и физических лиц, считает еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс. Официальная информация от Украины: "Город Счастье отбит, противник понес потери. Г. Счастье (Луганская область), был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена военная техника и уничтожено около 50 врагов. Счастье в наших руках". По данным украинских пограничников, российская военная техника пересекла границу страны уже в четырех областях: Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях. Запад созывает экстренные встречи в форматах G7, НАТО, ЕС. Они пройдут 24 февраля. Цель - оказание давления на Россию. Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он заявил о создании антипутинской коалиции, о поддержке в сфере обороны и о закрытии воздушного пространства над Украиной для российской авиации.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/973412196873186/#w=269 МВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты, передает русская служба Би-би-си. "Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!" - говорится в сообщении МВД Украины. "Военное освоение прилегающей к нашим границам территории, если мы позволим это сделать, останется на десятилетия вперед, а может и навсегда. И будет создавать для России постоянно нарастающую и абсолютно неприемлемую угрозу", - сказал Путин в четверг в телеобращении в котором де-факто объявил о начале военных действий против Украины."В декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и нерасширении НАТО - все тщетно", - заявил Путин. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к россиянам на русском языке с вопросом, хотят ли они войны, а также заверил, что народ Украины стремится к миру. "Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая... Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами".https://www.delfi.lt/video/uzsienis/zelenskis-nakti-kreipesi-i-tauta-rusu-kalba-zinau-jog-neparodysit-to-per-rusijos-televizija-bet-zmones-turi-tai-pamatyti.d?id=89539151

Погранслужба Украины распространила сообщение о вторжении российских войск с территории России и Беларуси:

"Государственная граница подверглась атаке российских войск со стороны РФ и РБ.

Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь была подвержена атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Нападения на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с использованием артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, нападение происходит со стороны временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.

В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.

Относительно ранений среди защитников границы информация уточняется"

МВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты, передает русская служба Би-би-си.

"Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!" - говорится в сообщении МВД Украины.

Борис Джонсон обсудил ситуацию на Украине с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал заявление о происходящем на Украине. Он сообщил, что поговорил с Владимиром Зеленским:

"Я потрясен ужасными событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским о дальнейших шагах. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав ничем не спровоцированную атаку на Украину. Великобритания и наши союзники дадут решительный ответ", - написал Джонсон.

Ранним утром, после 5:00, в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне и Мариуполе гремели взрывы.

Войска РФ пересекли границу в районе Харькова, сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, передает Унiан.

Украинские СМИ также сообщают о захвате нескольких блок-постов на украинско-российской границе в Сумской области и взрывах в районе аэропорта “Борисполь“.

Телеграм-каналы пишут об уничтожении военных складов в Сватове Луганской области и уничтожении военного объекта под Днепропетровском.

Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов.

"Путин развязал войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать - прямо сейчас", - пишет в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Президент США заявил, что "президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания"

Заявление президента США Джо Байдена после объявления президентом России Владимиром Путиным "специальной военной операции на Донбассе"

Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания.

Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом.

Мир призовет Россию к ответу. Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и буду продолжать получать регулярные обновления от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности.

Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к россиянам на русском языке с вопросом, хотят ли они войны, а также заверил, что народ Украины стремится к миру.

"Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая...

Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами".