"Вероятно, противник намеревался атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства", — говорится в заявлении командования.

О ночных атаках беспилотников сообщали главы нескольких регионов Украины, в том числе Киевской, Николаевской, Одесской, Черновицкой и Днепропетровской областей.

По словам начальника военной администрации Киева Сергея Попко, столица Украины подверглась массированной воздушной атаке в 12-й раз с начала мая.