aA
В ночь на 25 мая российские военные атаковали территорию Украины ударными дронами Shahed-136/131 иранского производства. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в общей сложности с северного и южного направлений были зафиксированы 36 пусков беспилотников, все они были сбиты.
„Shahed“
„Shahed“
© Zuma Press / Scanpix

"Вероятно, противник намеревался атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства", — говорится в заявлении командования.

О ночных атаках беспилотников сообщали главы нескольких регионов Украины, в том числе Киевской, Николаевской, Одесской, Черновицкой и Днепропетровской областей.

По словам начальника военной администрации Киева Сергея Попко, столица Украины подверглась массированной воздушной атаке в 12-й раз с начала мая.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Медуза
Статьи по теме:

Подоляк: контрнаступление ВСУ уже началось

Украинские войска уже начали контрнаступление, заявил...

Пригожин заявил о начале вывода вагнеровцев из Бахмута

Основатель так называемой ЧВК "Вагнер" Евгений...

Киссинджер: Вина за войну в Украине лежит не на одном Путине

Хотя это и не оправдывает российское вторжение в...

TOP новостей

Самые большие зарплаты в апреле: почти 36 000 евро, в списке и компания, попавшая под санкции

57 компаний в Литве в апреле платили зарплаты больше 10...

Kristina Zitikytė

"Содра": средние доходы "на руки" в Литве 1192 евро, стало больше людей с большими зарплатами

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, доходы...

Эфир Delfi - Михаил Подоляк: контрнаступление ВСУ, Бахмут, Белгородская область, карта мира

Начиная с этой недели, каждый четверг на связи со...

Скандал в Литовской католической церкви: исповедь после сексуальных отношений со священником

В Вильнюсской епархии умолчали о скандале, навлекшем...

Ценовой войны в Литве пока нет: торговцы объявляют акции

Торговые сети в Литве постоянно объявляют акции и...