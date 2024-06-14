Россия атаковала Украину ракетами и дронами

Как заявили Воздушные силы ВСУ, четыре военных самолета Ту-22М3 и пять Ту-95ТС взлетели в районах Тамбова и Оленегорска. Воздушная тревога во всех областях Украины длилась более полутора часов, сообщило издание "Украинская правда" в 03.05.

В Харькове, Запорожской и Хмельницкой областях (в частности, в городах Хмельницкий и Староконстантинов) раздались взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти. Информации о пострадавших не поступало.

Спустя два часа по всей территории Украины была вновь объявлена воздушная тревога. По данным издания "РБК-Украина", войска РФ выпустили аэробаллистическую ракету "Кинжал" с истребителя МиГ-31К.