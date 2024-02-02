Россия атаковала Украину десятками беспилотников

Российские войска в ночь на пятницу, 2 февраля, вновь атаковали Украину десятками дронов, выпустив по ее территории 24 ударных беспилотника "Шахед". 11 дронов удалось сбить над Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областями, еще часть БПЛА не достигла целей, сообщило командование Воздушных сил Украины в своем Telegram-канале.

В числе прочих городов и объектов ударам подвергся Кривой Рог. Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что три дрона были сбиты. Один из уцелевших беспилотников повредил электроподстанцию "Укрэнерго", в результате в Кривом Роге остались без света около 40 тысяч абонентов.

Горняки покинули обесточенные шахты

Электричество также отключилось в двух шахтах, где в тот момент находились более 100 человек. Все горняки на момент написания новости смогли выбраться на поверхность, указал глава военной администрации города Александр Вилкул.