Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами

Российские войска в ночь на субботу, 3 февраля, выпустили по территории Украины 14 беспилотников "Шахед-136/131" и две авиационные ракеты Х-59, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По его данным, "значительная часть" беспилотников, как и в ночь на 2 февраля, атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили девять БПЛА в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областях. Были ли сбиты ракеты, не уточняется.

В Днепропетровской области силы украинской противовоздушной обороны ПВО сбили пять беспилотников, но было и несколько попаданий, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. "Возникли два пожара. Без света в районе почти 15 000 человек. А еще - две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 000 абонентов. В городе частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", - написал он в своем Telegram-канале.