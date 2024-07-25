Россия атаковала Украину беспилотниками и ракетами

По его словам, под удар попали объекты инфраструктуры на юге Одесской области и в центральных регионах Украины. Силы ПВО работали в Киевской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях. Олещук указал также, что три беспилотника были „локационно потеряны“ после того, как пересекли государственную границу с Румынией. Румынские власти факт пересечения границы не комментировали.