Россия атаковала ракетами и дронами юг и восток Украины

По данным Гладкова, всего от ударов беспилотников пострадали три населенных пункта региона. „В результате атак трех дронов в Шебекино повреждены остекление и внутренняя отделка в квартирах двух МКД. Еще два беспилотника нанесли удары по двум частным домам, вследствие чего загорелись кровли“, - указал он далее. Кроме того, в Белгородском районе в селе Салтыково FPV-дрон атаковал автобус сельскохозяйственного предприятия, а в селе Петровка беспилотник ударил по легковому автомобилю, добавил губернатор.